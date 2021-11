Il Darfo Boario torna con un punto dalla trasferta contro il Prevalle in Eccellenza: 2 a 2 il risultato finale

Un pareggio importante per il Darfo Boario contro il Prevalle, squadra seconda in classifica ed ancora imbattuta nel girone C del campionato Eccellenza. L’arbitro della sfida è stato il signor Brozzoni, supportato dagli assistenti Lentini e Colitti.

Il Darfo parte benissimo e passa in vantaggio dopo soli due minuti di gioco ed è Flaccadori a siglare la rete del vantaggio. Il buon momento della squadra ospite continua per tutta la prima mezz’ora di gioco ed è al 31’ che la squadra trova il raddoppio con Spampatti. Il Prevalle però dimostra la sua forza non disunendosi e il gol che riapre la sfida non tarda ad arrivare: Bonassi insacca al 42’ del primo tempo regolamentare.

Il secondo tempo ha visto il Prevalle occupare stabilmente la metà campo del Darfo Boario, senza però creare tantissime occasioni da rete, merito di una fase difensiva attenta della squadra ospite. Un’attenzione che però non è stata mantenuta ai massimi livelli fino al triplice fischio: a 4 minuti dalla fine infatti Bignotti riesce a liberarsi della marcatura e insacca il pallone.

Il 2 a 2 finale è un risultato specchio dei valori visti in campo e mister Inversini non può non dirsi soddisfatto al termine della sfida, sottolineando come un pareggio in casa del Prevalle secondo in classifica non sia scontato: “Siamo soddisfatti e contenti della prestazione, giocavamo contro il Prevalle secondi in classifica con uno score importante. Abbiamo fatto una buona partita, si poteva vincere però non siamo riusciti a chiuderla e portarla a casa. Quando abbiamo avuto le occasioni per farlo non l’abbiamo fatto e il risultato penso sia giusto. Ci manca qualche punto sicuramente ma non stiamo a rammaricarci oggi perché di più non potevamo fare.”