Il CazzagoBornato si rinforza con due arrivi: Alberto Carminati e Samuele Farimbella

Il CazzagoBornato ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Alberto Carminati e Samuele Farimbella. Farimbella è un classe 1997, è calcisticamente cresciuto nella Cazzaghese e poi nel Lumezzane. In seguito si è spostato nelle fila dell’Adrense, del Franciacorta e del Carpenedolo, con un’avventura extra regionale a Trento. Il calciatore gioca nel reparto difensivo, in particolar modo nella parte sinistra del campo: il terzino sinistro è il suo ruolo naturale, ma si adatta anche in una posizione leggermente più avanzata, divenendo centrocampista di sinistra. Carminati invece è un classe 1999, è cresciuto nel vivaio del Chievo, poi le esperienze a Rezzato e Breno: gioca in difesa, nel ruolo di terzino destro.

Nuovi innesti per la squadra di mister Inverardi, che al giro di boa del campionato si trova in una posizione di metà classifica. Le prestazioni però possono essere migliorate, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Fin qui la squadra ha raccolto 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.