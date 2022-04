Il Brescia vince contro il Parma e torna a vedere la vetta di serie B

Squadra in casa

Il Brescia vince di misura contro il Parma nel posticipo della 34esima giornata di campionato e riapre la corsa alla vetta. La squadra sale a quota 61 punti, stacca di una lunghezza il Benevento e lunedì prossimo si prepara al big match contro il Monza. In caso di vittoria, il Brescia salirebbe a quota 64 punti scavalcando proprio il Monza e arrivando nelle posizioni altissime di classifica.

L’arbitro della sfida, giocata al Rigamonti di Brescia, è stato il signor Ghersini, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Saccenti. Il match è stato estremamente equilibrato per oltre un’ora di gioco, il gol della vittoria è scaturito dai piedi di Moreo al 19’ della ripresa, al nono centro stagionale. Moreo è l’unica nota positiva di un reparto offensiva da migliorare, da centrocampo in su, infatti, la squadra mostra più di qualche incertezza. Van de Looi a centrocampo non fornisce una prestazione costante, Proia e Léris impalpabili.

Diverse considerazioni invece per quanto riguarda la fase difensiva, a partire dalla prestazione maiuscola del portiere Joronen. A maggior ragione se il risultato è così risicato come in questi casi, sono state almeno due le parate fondamentali del portiere bresciano.

Al termine del match, Corini ha commentato brevemente la sfida conclusasi: “Il Brescia l'ha voluta di più. Oggi l'avversario era di valore, ma la squadra ha dato subito ritmo ed è libera di testa. Ringrazio la tifoseria per il calore straordinario."