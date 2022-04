Il Breno si lascia rimontare: termina 2 a 1 la sfida contro il Real Calepina in serie D

Al comunale Tassara di Breno, il 23 aprile, è andata in scena la sfida tra Breno e Real Calepina, valida per la 34esima giornata di serie D, girone B. Una sfida che ha sottolineato i limiti caratteriali della squadra di mister Tacchinardi, ancora una volta rimontata e poi battuta nei minuti finali.

L’arbitro dell’incontro è stato il signor Martini, coadiuvato dagli assistenti Tuccillo e Pastore. Ad aprire le marcature è stato il Breno, con Triglia, all’ottavo minuto di gioco. Sull’1 a 0 si è chiusa la prima frazione di gara, ma al rientro in campo l’atteggiamento del Real Calepina è stato molto più battagliero. Sono bastati cinque minuti nel corso della ripresa per trovare il pareggio, con Ndiaye. Il gol vittoria è poi arrivato allo scadere del tempo regolamentare, con Pozzoni, che ha siglato la sconfitta per il Breno.

Mercoledì la squadra è attesa dal turno infrasettimanale contro il Sona, valido per la 35esima giornata. L’obiettivo playoff è ormai sfumato per questa stagione, l’avversario invece si trova in piena lotta per la zona playout e le motivazioni non mancheranno.