Girone B per il Desenzano Calvina in serie D: il debutto il 19 settembre

Il Desenzano Calvina si prepara alla gara di debutto del campionato di serie D, in programma il prossimo 19 settembre. La squadra è stata inclusa nel girone B, le altre componenti del girone sono: Arconatese, Breno, Brianza Olginatese, Brusaporto, Caravaggio,Casatese, Castellanzese, City Nova, Crema, Desenzano Calvina, Folgore Caratese, Legnano, Leon, Ponte San Pietro, Real Calepina, Sona, Sporting Franciacorta, Villa Valle, Virtus Ciseranobergamo, Vis Nova Giussano.

Il calciomercato ha permesso di inserire numerosi nuovi innesti al gruppo, puntellando la squadra in tutti i reparti. Umberto Rovelli è il rinforzo a difesa della porta, classe 2002 che nell’ultima stagione ha militato nella primavera del Brescia calcio. Per quanto riguarda la difesa sono arrivati Nicolas Giani, dalla FeralpiSalò, alla sua prima stagione in serie D (ma con un passato nei campionati di B e C), Andrea Munaretto, classe 1992 che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia della Luparense in serie D ed infine Davide Boscolo Berto, difensore classe 1991 proveniente dall’Adriese.

Per il centrocampo gli innesti sono Niccolò Pinardi e Gianmarco Gerevini: il primo viene dalla FeralpiSalò mentre il secondo ha indossato la maglia del Sona, in serie D, nell’ultima stagione ma vanta esperienze nella serie C italiana e nella serie B portoghese.

L’attacco infine è puntellato da tre nuovi innesti: Giacomo Marangon, Nicola Ferrari e Grasjan Aliu. Marangon proviene dall’Adriese, dove nell’ultima stagione ha siglato 10 reti in 26 presenze. Ferrari invece ha indossato la maglia del Crema, dove ha militato nelle ultime tre stagioni raccogliendo 59 presenze e 19 gol. Infine Aliu, classe 1989, è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Trento dove ha siglato 18 gol in 36 partite.