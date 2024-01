Una vita per lo sport (e per gli altri): è morto lo "zio" Franco Nodari

È morto Franco Nodari, per tutti semplicemente lo “zio”: aveva 88 anni e da tempo conviveva con una grave malattia. Nel mondo del calcio bresciano è stato un'istituzione: per almeno tre lustri è stato massaggiatore per le squadre giovanili del Brescia, ma nella sua lunga carriera ha solcato numerosi campi di città e di provincia. Tantissimi i ragazzi, oggi adulti, che lo ricordano con affetto. Così come l'amico (e per qualche anno collega) Osvaldo Vigliani: “Si è spento il grande Franco Nodari. È stato il massaggiatore del calcio bresciano e soprattutto del settore giovanile. Riposa in pace caro amico”.

Venerdì i funerali

Una vita per lo sport, una vita per gli altri: abitava a Trenzano e qui era stato tra i fondatori della locale sezione dell'Avis, l'Associazione volontari italiani del sangue. Non solo: per decenni ha collaborato, rigorosamente come volontario, con l'associazione Volontari Ambulanza Trenzano. Franco Nodari detto lo “zio” lascia nel dolore i figli Demetrio e Mariarosa, la sorella Rina, i nipoti. La salma riposa nella Casa del commiato Zammarchi di Lograto, dove è stata allestita la camera ardente: venerdì pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Trenzano sarà celebrato il funerale.