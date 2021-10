Finisce l’imbattibilità del Trento: il FeralpiSalò vince per 2 a 1

Il FeralpiSalò vince contro il Trento e prosegue la striscia di risultati utili consecutivi in serie C. La squadra di mister Vecchi era impegnata in trasferta sul campo dei trentini, la gara arbitrata dal signor Burlando coadiuvato dagli assistenti Guerra e Luppi. Una vittoria fondamentale per la classifica e per il morale della squadra, la formazione trentina infatti è caduta per la prima volta in casa da un anno a questa parte, l’ultima sconfitta infatti era datata 23 febbraio 2020.

Il FeralpiSalò si schiera in campo con una formazione diversa rispetto alla rosa di partenza di mister Vecchi, però la squadra dimostra di assorbire benissimo i cambi e già al 4’ passa a condurre: Di Molfetta offre un ottimo assist all’accorrente Guerra che insacca senza problemi. Quindici minuti più tardi però è il Trento ad impensierire la formazione bresciana e al 20’ ottiene il pareggio: Belcastro approfitta di una respinta corta e la formazione di casa pareggia. L’1 a 1 restituisce vigore al Trento che macina gioco ma il FeralpiSalò è bravo a contenere e ripartire, arrivando a sfiorare il vantaggio al 37’ colpendo il palo con una conclusione di Miracoli.

Il duplice fischio manda le squadre al riposo in una situazione di parità, al ritorno in campo la situazione non cambia ed il FeralpiSalò si dimostra attento e dinamico su ogni pallone. A cambiare l’inerzia della partita è l’ingresso di Luppi per sostituire l’autore del gol, Guerra. Luppi da neoentrato serve un ottimo assist per Hergheligiu e di testa centra il palo, qualche giro d’orologio più tardi è Luppi a centrare il palo con una conclusione da posizione molto angolata. È il preludio per la rete del vantaggio: al 38’ Luppi lascia partire un destro da fuori area che, complice una deviazione avversaria, si insacca in rete.

Raggiunta la missione 3 punti, gli uomini di mister Vecchi si concentrano subito sulla sfida in programma lunedì 25 ottobre contro il Padova.