Il FeralpiSalò trova il Palermo: il 25 maggio in programma l’andata delle semifinali playoff

Il FeralpiSalò ha ripreso ieri mattina gli allenamenti dopo il riposo di sabato concesso da mister Vecchi. La squadra compirà un’altra seduta questa mattina, in programma alle ore 11, mentre domani sarà già ora della rifinitura, pianificata alle 16. Mercoledì, ore 21, la squadra torna in casa al Turina e affronta il Palermo nella gara d’andata, il ritorno è in programma domenica 29 maggio. L’altra semifinale è prevista tra Catanzaro e Padova, rispettivamente vittoriose su Monopoli e Juventus U23.

Al termine dell’incontro, è il presidente Pasini a concedersi ai microfoni, evidenziando lo straordinario traguardo raggiunto fin qui e la possibilità di fare un altro passo verso il sogno promozione: "Un traguardo straordinario: i ragazzi hanno firmato una grande impresa qui a Reggio Emilia ma è una qualificazione ampiamente meritata per quanto fatto vedere nei 180 minuti. Ora teniamo i piedi per terra, perché più andiamo avanti e più sarà difficile. Abbiamo battuto una grande squadra. Penso che la Reggiana avrebbe meritato di vincere il campionato. In campionato abbiamo battuto Südtirol e Padova, ai play-off è capitato con Pescara e Reggiana, tra l' altro sia all'andata che al ritorno. Sono bravi l'allenatore e i ragazzi: quando affrontiamo le grandi abbiamo sempre motivazioni importanti.”