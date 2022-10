La Feralpisalò cade in casa contro la apro Vercelli

La Feralpisalò sciupa una ghiotta occasione per andare in testa alla classifica del gruppo A di Serie C. Nella sfida casalinga contro la Pro Vercelli valida la settimana giornata del campionato, infatti, i leoni del Garda perdono con un gol di scarto a favore dei piemontesi.

Buon inizio per la Feralpisalò che dopo cinque minuti prova a impensierire Rizzo con un tiro da fuori area di Siligardi, ma il numero uno avversario devia in angolo. Al quarto d’ora sono però gli ospiti ad aprire le marcature con Arrighini bravo a finalizzare al meglio un cross di Iezzi. I leoni del Garda faticano a reagire al gol subirò e il primo tempo termina con il parziale a favore della Pro Vercelli. Nella ripresa le due formazioni faticano a creare occasioni da rete, ma a sfiorare il gol sono ancora gli ospiti in almeno un paio di occasioni. A cinque minuti dalla fine i verdeblù hanno l’occasione di acciuffare il pareggio, ma la conclusione da fuori area del solito Siligardi si stampa sul palo. L’azione non è finita perché sulla ribattuta si avventa

Balestrero che però calcio alto. La Feralpisalò resta quindi a tredici punti come il Padova sconfitto 5 a 0 dalla Pergolettese e a un punto dalle due capoliste Pordenone e Novara.

Le dichiarazioni di mister Stefano Vecchi al termine della partita

“Abbiamo il grande rimpianto di non essere riusciti a risolverla nel secondo tempo quando abbiamo avuto tante occasioni per il gol. Purtroppo abbiamo regalato il primo tempo. Un primo tempo dove eravamo lunghi e scollegati, poco aggressivi. Nel secondo tempo, invece, abbiamo messo in campo grande forza e grande spirito, purtroppo non siamo stati premiati”.

IL TABELLINO

FERALPISALO’-PRO VERCELLI 0-1

FERALPISALÒ: Pizzignacco; Bergonzi, Benedetti, Legati, Salines (66’ Tonetto); Icardi (46’ Carraro) Palazzi (46’ Cernigoi), Zennaro (81’ Balestrero); Siligardi; D’Orazio (71’ Guerra), Pittarello. A disposizione: Neri, Ferretti, Musatti, Bacchetti, Di Molfetta, Pilati, Verzeletti, Pietrelli, Dimarco. Allenatore: Vecchi.

PRO VERCELLI: Rizzo, Cristini, Perrotta, Corradini (72’ Louati), Iotti (72’ Mustacchio), Macchioni, Iezzi, Vergara (86’ Gatto), Arrighini (83’ Comi), Saco, Della Morte (83’ Guindo). A disposizione: Valentini, Rigon, Masi, Gentile, Gheza, Renault, Anastasio, Silvestro. Allenatore: Paci.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

ASSISTENTI: Parisi di Bari; Andreano di Foggia.

RETI: 15’ Arrighini.

AMMONIZIONI: Barbugian (viceallenatore, F), Pittarello (F), Macchioni (P), Legati (F), Corradini (P), D’Orazio (F), Louati (P).

NOTE: Angoli 9-2. Recupero 0’- 6’.

Fonte immagine: Feralpisalò.