FeralpiSalò ospite della Pro Patria: si cerca la vittoria per rimanere ancorati alle prime posizioni

Il FeralpiSalò non intende interrompere la striscia di risultati utili consecutivi e dopo il larghissimo 6 a 0 nella scorsa giornata, ottenuto contro la Pergolettese, la squadra proverà a centrare i 3 punti anche contro la Pro Patria, questa volta in trasferta.

La formazione di mister Vecchi si trova a quota 32 punti al momento, in quarta posizione. Il distacco dalla Triestina, ora quinta, è di ben 8 punti, sono però altrettanti quelli che separano la squadra bresciana dal primato, occupato saldamente dal Sudtirol. La squadra,dunque, non può lasciare sul terreno punti preziosi per rimanere in scia con le formazioni che la precedono, al contempo sperando in un passo falso di Padova e Renate, rispettivamente impegnate contro la Giana Erminio e la Juventus U23.

Per quanto riguarda la rosa a disposizione di mister Vecchi, la lista dei convocati conta 23 giocatori: oltre a Marchesan, fuori da tempo, si aggiungono ai box Pisano e Bergonzi per risentimenti muscolari. La gara è in programma questo pomeriggio alle ore 14.30.