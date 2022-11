Feralpisalò vs Lecco: i convocati e le dichiarazioni di mister Vecchi

La Feralpisalò è pronta a tornare in campo per sfidare il Lecco tra le mura amiche del “Lino Turina”. I salodiani, secondi in classifica a un punto da Pordenone e Renate, non vogliono perdere punti per strada, ma dovranno difendersi dal Lecco che insegue a due lunghezze. Tra gli indisponibili per la sfida ci sono Carraro, Cernigoi, Neri, Palazzi, Verzeletti, mentre nella lista dei diffidati figurano: Salines, Balestrero, Icardi e D’Orazio. Venturelli e Armati, invece, sono i due giovani aggregati dalla formazione Primavera.

La partita, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, è in programma alle ore 17:30 e sarà visibile su Eleven Sports e Sky Sport - Diretta gol.

Le parole del mister Stefano Vecchi alla viglia della partita: “Dobbiamo cercare di replicare la prestazione fatta con il Vicenza. È stata una partita difficile, dove abbiamo mantenuto la concentrazione per 95 minuti. Abbiamo dimostrato che se giochiamo bene e siamo concentrati possiamo battere chiunque.

Domani sarà una partita difficile, probabilmente più combattuta e aperta rispetto a quella di domenica scorsa. Dobbiamo essere bravi a trovare la continuità che fino ad oggi ci è mancata”.

Rifinitura questa mattina, allo stadio Turina di Salò, in vista della prossima gara di campionato in programma domani allo stadio Turina, con calcio d'inizio alle 17:30, contro il Lecco (Eleven Sports e Sky Sport - Diretta gol).

Seduta iniziata con una prima fase di riscaldamento e proseguita con lavoro tecnico tattico, chiuso da esercitazioni su calci piazzati con focus su fase difensiva. Rientra Di Molfetta. Lavoro differenziato per Cernigoi, Carraro e Palazzi. Ancora out Verzeletti e Neri.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Ferretti, 33 Venturelli

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 5 Benedetti, 6 Bacchetti, 13 Legati, 15 Armati, 19 Pilati, 31 Salines, 32 Dimarco;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 8 Balestrero, 16 Icardi, 25 Zennaro, 27 Hergheligiu, 30 Pietrelli

ATTACCANTI

10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 D’Orazio, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.