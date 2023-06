Femminile: rivoluzione in casa Brescia Calcio

Attraverso una nota pubblicata sulla pagina facebook ufficiale, il Brescia Calcio femminile ha annunciato un cambiamento di non poco conto relativo all’organizzazione sportiva. Per rimarcare la visone del Club - si legge nel comunicato - gli allenamenti si svolgeranno la mattina poiché l'investimento sportivo per la SerieB deve essere in linea con il mondo calcistico.

Una decisione a cui ne segue un’altra, obbligata quanto amara. Gli allenamenti mattutini non coincidono con le attività lavorative di molte atlete e per questa ragione, sempre attraverso la nota ufficiale, il Brescia Calcio Femminile ha voluto augurare un buon proseguimento di carriera e ringraziare le calciatrici Luana Merli, Cristina Merli, Chiara Barcella, Elisa Galbiati, Gaia Bianchi e Chiara Viscardi per il contribuito, in questi due anni, alla crescita sportiva e umana del Club.