Femminile: sette bellezze del Lumezzane

Il Lumezzane femminile vince senza storia in trasferta contro il Rinascita Doccia e rimane a punteggio pieno. Partita mai in discussione con le rossoblù che partono subito con il piede sull’acceleratore e al 2’ creano la prima occasione con Asperti che però calcia troppo centrale. Al 6’ ci prova Picchi su assist di Muraro, ma la conclusione è centrale. Il gol è nell’aria e arriva al 9’ con Velati che raccoglie l’assist Redolfi e porta in vantaggio il Lumezzane. Forelli e compagni insistono e al 16 trovano il raddoppio: traversa di Muraro che si avventa sulla respinta, conquista palla e la serve a Valesi firma il secondo gol. Alla mezz’ora arriva il terzo gol con Picchi vera rapinatrice d’area brava a ribadire in rete la conclusione di Velati fermata inizialmente dalla traversa. Prima dello scadere della prima frazione di gioco il Lumezzane segna anche il quarto gol: Picchi avanza sulla destra e serve Asperti che controlla e senza pensarci troppo calcia in porta superando il portiere avversario.

Nella ripresa il Lume comincia con lo stesso piglio e dopo tre minuti segna il quinto gol: Zappa serve in verticale Velati che controlla e calcia a incrociare gonfiando la rete. Dal 70’ Muraro decide di accendere i riflettori sulla sua prestazione già ottima e realizza due reti in tre minuti: prima al 73 con un tiro a giro sul secondo palo, poi al 76’ a porta vuota dopo aver raccolto un pallone vagante a centro area.

Il Lumezzane tornerà in campo mercoledì 28 aprile alle 15:30, sempre al Centro Sportivo “Rossaghe” di Lumezzane, per affrontare la Triestina reduce dal pareggio contro l’Orvieto.

IL TABELLINO

RINASCITA DOCCIA - FC LUMEZZANE 0-7

RINASCITA DOCCIA: Braschi, Bugnani (64’ Brazzini), Brianetti, Innocenti (46’ Del Giudice), Sabatino, Fedele, Ceccarelli (67’ Nesti), Paoli (56’ Biolo), Xhemaj (73’ Aiello), Campi, Papi. A disposizione: Mazzanti, Oretti, Mancin, Carrassi. Allenatore: Bellucci.

FC LUMEZZANE: Gritti, Forelli (46’ Brocchetti), Redolfi, Valesi (62’ Freddi), Valtulini (53’ Dolfini), Lacchini (70’ Giudici), Muraro, Asperti (46’ Ronca), Picchi, Zappa, Velati. A disposizione: Cancarini, Belotti, Prederi, Canobbio. Allenatore: Mazza.

ARBITRO: Papagno di Roma 2.

MARCATRICI: 9’ e 49’ Velati, 16’ Valesi, 31’ Picchi, 42’ Asperti, 73’ e 76’ Muraro.

Fonte immagine: FC Lumezzane.