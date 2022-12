Femminile: Il Brescia ritrova la vittoria contro il Cittadella

Cambio di modulo per il Brescia schierato per l’occasione con il 3-5-2: in porta torna Lugli; difesa composta da Ripamonti, Galbiati e Perin; a centrocampo Hjohlman, Ghisi, Magri, Cristina Merli e Fracaros, mentre in attacco la coppia formata da Brayda e Fracas.

La partita è equilibrata e a trovare la prima occasione è il Cittadella che al 10′ ci prova con una conclusione dal limite di Ferin, ma Lugli blocca in due tempi. Al 26′ Kongouli sfiora il vantaggio per il Cittadella, ma la sua punizione termina alta di poco. Le leonesse si fanno vedere alla mezz’ora in contropiede ma Fracas sciupa l’occasione provando a sorprendere Toniolo con un pallonetto dalla lunga distanza. La squadra di mister Seleman ci riprova poco più tardi, ma senza impensierire l’estremo difensore veneto.

Nella ripresa il Brescia torna in campo più vivace e dopo quattro minuti e subito pericoloso: Hjohlman recupera palla, salta un’avversaria e crossa basso per Fracas che in tuffo colpisce di testa in torsione ma Toniolo para in controtempo. Al 60’ il Brescia apre le marcature con Magri che riceve palla da Hjohlman e da posizione ravvicinata supera Toniolo. Il gol del vantaggio regala entusiasmo al Brescia che al 68’ ha l’occasione per raddoppiare con Hjohlman, ma Toniolo salva parando con il piede. Con il passare dei minuti il Cittadella prova a recuperare lo svantaggio ma Lugli è attenta e si oppone prima a La Rocca e nei minuti di recupero a Nichele.

Il Brescia torna così alla vittoria dopo cinque sconfitte consecutive e si prepara al meglio alla sfida casalinga di domenica 11 dicembre contro la Torres.

Le dichiarazioni di mister Ashraf Seleman al termine della partita.

“Grande carattere da parte delle ragazze che hanno coronato una settimana bella dal punto di vista dell’impegno in allenamento. Vittoria arrivata su un campo difficile, perché il Cittadella è un’ottima squadra e stava facendo bene. Però noi siamo una grande squadra, lo dicevo dopo ogni sconfitta e lo ribadisco ovviamente oggi. Potevamo anche chiuderla prima oggi, abbiamo avuto le opportunità per farlo, ma le ragazze sono state favolose. Lavoriamo su vari sistemi durante la settimana, ed è stata un’idea nata all’improvviso e provata negli ultimissimi allenamenti. Vedendo le partite del Cittadella mi è venuto di provare a proporci in maniera diversa e siamo stato bravi interpretando bene tutte le situazioni vincendo con merito. Era importante ritornare a vincere e farlo su un campo come questo. Per parlare di svolta dobbiamo fare una partita alla volta e chiudere al meglio questo 2022”.

IL TABELLINO

CITTADELLA - BRESCIA 0-1

CITTADELLA: Toniolo, La Rocca (91’ Zannini), Peruzzo, Masu, Ferin (89’ Begal), Saggion (64’ Dahlberg), Asta (77’ Pizzolato), Nichele, Ambrosi, Kongouli, Benedetti. A disposizione: Barbierato, Pavana, Nurzia, Orsini, Martinuzzi. Allenatore: Colantuono.

BRESCIA: Lugli, Ripamonti, Galbiati, Perin (71’ Barcella), Fracaros, Ghisi, Magri, Merli Cristina, Hjohlman, Brayda, Fracas (64’ Merli L.). A disposizione: Ferrari, Viscardi, Pasquali, Bianchi, Bortolin, Pedrini, Lonati. Allenatore Seleman.

ARBITRO: Cortese di Bologna.

ASSISTENTI: Lanfredi di Bologna; Pelotti di Bologna.

RETI: 60’ Magri.

AMMONINITE: Nichele - Hjohlman.

NOTE: Calci d’angolo 4-2. Recupero pt 1’, st 6’.