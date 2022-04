Eccellenza, girone C: i risultati del weekend, lotta per i playoff

La 17esima giornata di campionato Eccellenza, girone C, recupero disputato il 23 ed il 24 aprile, ha riservato alcuni risultati interessanti: la corsa alla zona playoff è sempre più accesa. L’anticipo, giocato sabato 23 aprile, ha visto l’Atletico Castegnato imporsi nettamente sul Ciliverghe per 3 reti a 1, confermando l’ottimo momento di forma. La squadra ha consolidato ancora di più il secondo posto in solitaria, a quota 55 punti.

Il Prevalle invece, terzo in classifica, è stato fermato in trasferta contro il CazzagoBornato Calcio, risultato fermo sul 2 a 2. Una battuta d’arresto è arrivata anche per il Rovato, quarto in classifica: lo scontro con la diretta concorrente, il Darfo Boario, lo ha visto uscire con le ossa rotte. Il Darfo è riuscito ad imporsi per 4 reti a 2 ed ha agguantato proprio il Rovato, a quota 46 punti in classifica.

Stesso punteggio, ma virtualmente fuori (per ora) dai playoff sono Valcalepio e Carpenedolo: la prima è reduce da un pareggio esterno contro il Forza e Costanza, la seconda da una vittoria casalinga contro il Vobarno.

Passando invece alle parti basse della classifica, la Governolese trova la vittoria contro l’Orceana, utile più per il morale che per la classifica, ormai compromessa. L’Orceana si trova in piena zona playout, insieme al Pro Palazzolo, sconfitto dal già vincitore del titolo, il Lumezzane, al Castiglione e alla Bedizzolese, squadre che si sono scontrate in questa giornata e in cui è la Bedizzolese ad aver avuto la peggio.