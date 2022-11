Eccellenza: i risultati di domenica 13 novembre

Il Cast Brescia viene ripreso e fermato in trasferta dal Carpenedolo, ma rimane in testa alla classifica. In vantaggio nel primo tempo su rigore con Gritti, i padroni di casa la recuperano nella ripresa grazie a Panina. Ne approfitta il Cazzagobornato che espugna di misura il campo della Soncinese con un gol di Capitanio e si porta al secondo posto della classifica a un solo punto di distacco dal Cast Brescia. Torna alla vittoria il Ciliverghe che vince per 3 a 1 sul difficile campo del Darfo Boario, mentre il Rezzato del neo tecnico Paderno subisce la manita dall’Ospitaletto che si porta in zona play off. Il Prevalle si aggiudica il festival del gol vincendo con sofferenza per 4 a 3 contro la Soresinese, mentre il Rovato arriva soltanto un pareggio in casa della Luisiana. Restano in zona retrocessione, infine, Vobarno e Codogno sconfitte rispettivamente da Castiglione e Caravaggio.

I risultati e i marcatori della giornata:

Carpenedolo - Cast Brescia 1-1

(67′ Panina – 25′ rig. Gritti)

Darfo Boario - Ciliverghe 1-3

(37′ Lini – 10′ Valotti, 44′ Scidone, 58′ Scidone)

Luisiana - Rovato 2-2

(Pavesi, Degeri - Faini, Bertuzzi)

Offanenghese - Bedizzolese 0-1

(87′ rig. Fregoni)

Ospitaletto - Rezzato Dor 5-0

(2′ Sorteni, 5′ Miglio, 34′ Barwuah, 60′ Broli, Barwuah)

Prevalle - Soresinese 4-3

(Bisha, Dadson, Guariniello, Okyere - Zamble, Galli, Lahdili)

Soncinese - Cazzagobornato 0-1

(40′ Capitanio)

Vobarno - Castiglione 2-3

(33′ Seck, 68′ Seck – 2′ Campagnari, 55′ Campagnari, 95′ Campagnari)

Codogno - Caravaggio 1-2

(Bazzani - Bertelli, Marrazzo)

Fonte immagine: Cazzagobornato Calcio.