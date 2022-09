Tris del Desenzano sul Chievo Sona

Buon esordio in campionato per il Desenzano che in casa s’impone sul Chievo Sona con un netto 3 a 0. Nel primo tempo la squadra di mister Tacchinardi impone il suo gioco sfiorando il vantaggio in un paio di occasioni con Goglino e Bianchetti. Il gol non arriva e i veneti ne approfittano, ma devono fare i conti con Malaguti che compie due grandi interventi mantenendo il risultato sullo 0-0. Nella ripresa il Desenzano è decisamente più cinico e trova la via del gol con Goglino: punizione calciata in area da Mandelli, sponda aerea di Varoli per Goglino che batte la difesa veneta in velocità e segna sotto porta. Dopo il vantaggio il Desenzano gioca con più spensieratezza e allunga le distanze con una doppietta di Bardelloni. Il 2 a 0 è un gol da vero rapinatore d’area: retro passaggio corto, Bardelloni capisce tutto, anticipa il portiere e lo supera in uscita. Poco dopo l’ora di gioco il Desenzano chiude la pratica realizzando il terzo gol su calcio di rigore procurato da Franzoni atterrato in area.

Tre punti importanti per il Desenzano che parte con il piede giusto in campionato. Prossima sfida per i gardesani domenica 11 settembre in trasferta contro la Real Calepina.

IL TABELLINO

DESENZANO – CHIEVOSONA 3-0 (pt. 0-0)

DESENZANO (4-3-3): Malaguti; De Palma (22’ st Bassini), Adriano Esposito, Varoli, Alborghetti; Cristian Esposito (42’ st Pinardi), Mandelli (31’ st Campagna), Franzoni; Bianchetti, Bardelloni (27’ st Maione), Goglino (22’ st Messali). A disposizione: Frattini, Gatti, Solimeno, Forlani. Allenatore Mario Tacchinardi.

CHIEVOSONA (4-3-3): Carnelos; Ben Khalek, Ciro Esposito (15’ st Pagni), Magli, Petdji Tsila; Hoxha, Simeoni (10’ st Frangella), Boron (30’ st Ferrari); Varano (10’ st Arma), Oboe, Girma (14’ pt De Rigo). A disposizione: Dal Bosco, Belem, Ferrari, Gecchele, Sylla. Allenatore Nicola Zanini.

ARBITRO: Cravotta di Città di Castello

ASSISTENTI: Rosselli di Avellino; Scafurri di Reggio Emilia.

MARCATORI: 50’ Goglino, 58’ Bardelloni, 62’ Bardelloni (rig.).

AMMONITI: Magli, De Rigo (C).

Fonte immagine: Calcio Desenzano.