La Curva Nord in protesta sotto la sede del Brescia

Quasi mille i tifosi del Brescia che giovedì 16 marzo hanno partecipato alla Camminata Biancoblù” per protestare contra società ritenuta colpevole di una cattiva gestione sportiva e poca lungimiranza. Fumogeni e cori contro il Presidente hanno accompagnato la manifestazione, assolutamente pacifica, che è partita da Piazzale Iveco fino a raggiungere la sede del Club in via Solferino. La contestazione proseguirà sabato allo stadio “Rigamonti” in occasione della partita contro il Genoa.

Fonte immagine: pagina facebook Curva Nord Brescia.