Cortefranca: ceduto il titolo sportivo al Genoa

Ora è ufficiale: il Cortefranca non parteciperà al prossimo campionato di Serie B. Una storia durata cinque anni fatta di impegno e passione durante i quali la società del Presidente Umberto Canfora ha vinto due campionati, (campionato di Eccellenza Lombardia nel 2019 e la Serie C nel 2021) e conquistato un meritatissimo sesto posto nella stagione appena conclusa.

Il Cortefranca, però, non cesserà la sua attività e ripartirà dal settore giovanile con le formazioni Under 12, Under 15, Under 17 e Under 18 con le quali il Presidente Canfora spera di rifondare una prima squadra con l’obiettivo di provare a tornare almeno in Serie C.

Fonte immagine: Cortefranca.