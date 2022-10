Coppa Italia: i risultati dei sedicesimi di finale

Cast Brescia e Ciliverghe, uniche bresciane ancora in corsa in Coppa Italia, possono continuare a sognare grazie alle vittorie di misura che consentono l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Ciliverghe, detentrice della coppa, vince con brivido sulla Soresinese. Albini segna una doppietta in meno di un quarto d'ora, ma Kadjo accorcia le distanze al 25' minuto. Prima di andare negli spogliatoi arriva però la rete di Scidone che riporta il Cili avanti di due lunghezze. Nella ripresa la formazione cremasca accorcia nuovamente le distanze sempre con Kadjo, ma i gialloblù non commettono errore conservando il 3 a 2 fino al triplice fischio.

Partita diversa, invece, quella del Cast Brescia sempre costretto a inseguire. La Vertovese passa in vantaggio due volte, ma prima Giosa e poi Berardo riescono sempre a riprendere il pareggio fino a sei minuti dal termine quando Mattei firma il definitivo gol del sorpasso che vale l’accesso al turno successivo.

I risultati e i marcatori dei sedicesimi di finale:

Vertovese - Cast Brescia 2-3

(25′ Folzi, 70′ Palamini – 37′ Giosa, 75′ Berardo, 84′ Mattei)

Ciliverghe - Soncinese 3-2

(8′ Albini, 13′ Albini, 44′ Scidone – 25′ Kadjo, 58′ Kadjo)