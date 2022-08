Coppa Italia Promozione: i risultati delle bresciane

Turno infrasettimanale per le formazioni bresciane impegnate in gara 2 di Coppa Italia. La Pro Palazzolo conquista tre punti e tiene ancora accesa una speranza per passare il turno. La Nuova Valsabbia non fa sconti al Lodrino come il Borgosatollo che all’esordio stagionale rifila due reti in trasferta all’Asola. La Pavonese vince contro l’Orceana e mette il sigillo sul girone mentre Vighenzi e Castellana dovranno tornare in campo a causa della sospensione della partita dettata dalla forte pioggia.

Di seguito i risultati:

GIRONE 16

PRO PALAZZOLO – FALCO 1-0 (Serafini rig.)

GIRONE 18

NUOVA VALSABBIA – LODRINO 0-2 (Pili, Ravani)

GIRONE 19

VIGHENZI – CASTELLANA 0-0 (sospesa)

GIRONE 21

ASOLA – BORGOSATOLLO 0-2 (31′ Okou Okou, 42′ Rizzi)

GIRONE 22

PAVONESE – ORCEANA 3-2 (Giovinetti, Crescini, Maccabiti – Martinelli, Vitari)