Carpenedolo torna al Mundial 82: sfida con il Castiglione per la Coppa Italia Eccellenza

Il Carpenedolo sfida il Castiglione nella prima sfida del girone per la Coppa Italia Eccellenza, il fischio d'inizio è programmato per le 17

Il Carpenedolo ospita il Castiglione per il primo turno della fase a gironi della Coppa Italia Eccellenza: il fischio d’inizio è programmato per le ore 17 presso lo stadio casalingo Mundial 82.

L’avvio del girone C per il campionato Eccellenza è invece in programma il 19 settembre: il debutto sarà contro l’Atletico Castegnato nello stadio di casa mentre la prima trasferta sarà la settimana successiva, sul campo del Vobarno.

Gli innesti portati dal mercato sono diversi e riguardano tutte le posizioni, cercando di fornire a Mister Novazzi una rosa completa in ogni settore del campo. Per il ruolo di portiere è arrivato Marco Bonomelli, proveniente dal Voluntas Montichiari: non sarà il portiere titolare ma è chiamato a portare grande esperienza al gruppo, fondamentale dal momento in cui la società ha scelto di puntare su due portieri molto giovani, sempre per la porta è arrivato Mattia Magri, 2003, dal Desenzano Calvina. Per la difesa sono arrivati Matteo Raffa, classe 2001 proveniente dalla Bedizzolese, e il laterale Alberto Dossena, classe ’95. A centrocampo i nuovi innesti sono Filippo Brunati, anche per lui un recente passato alla Bedizzolese, ed Enrico Chiarini, mediano che ha già calcato il terreno di gioco del Carpenedolo.