Cade ancora la Bedizzolese: netta sconfitta contro l’Atletico Castegnato

La Bedizzolese non riesce a conquistare punti nelle ultime giornate e scivola in zona playout. Nella sfida di sabato 5 marzo la squadra è uscita con una sconfitta dalla partita contro l’Atletico Castegnato, un rotondo 3 a 0 che non lascia spazio a grossi dubbi. Al centro sportivo comunale di Castegnato la formazione ospite non è mai riuscita a trovare la quadra del match ed ha subìto le azioni offensive dell’Atletico.

Una prestazione leggermente migliore era arrivata nella 23esima giornata del campionato, quando la squadra ha incontrato il Darfo Boario allo stadio Siboni di Bedizzole. La prova difensiva resta tuttavia da migliorare, anche in quel caso, infatti, le reti subite erano 3, con la differenza però che Mutti (al 23’ della ripresa) era riuscito a rendere meno pesante il passivo.

I 26 punti in classifica conquistati fin qui lasciano la Bedizzolese in zona playout, la classifica resta però molto corta sia per la parte alta che per la parte bassa.