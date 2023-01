Il Brescia supera il Rovato nell’allenamnto congiunto

Allenamento mattutino per il Brescia che sotto una pioggia incessante ha affrontato il Rovato in allenamento congiunto presso Il centro sportivo di Torbole Casaglia. Oltre a Massimo Bertagnoli fermo per infortunio, assenti anche Reuven Niejmeier e Alexander Jallow a causa di lievi sintomi influenzali. Lavoro differenziato, invece, per Fran Karacic. Mister Aglietti ha schierato la squadra con il 4-3-1-2 con Galazzi dietro le due punte Moreo e Ayé. Dopo un primo tempo molto combattuto, nella ripresa ampio turnover con gli ingressi dei giovani Muca (2005) e Bonazza (2004) provenienti dalla Primavera allenata da mister Possanzini. Ottima prova del Rovato che ha resistito per 70 minuti prima di cedere alle reti messe a segno da Bianchi al 72’ e Labojko al minuto 85.

Le rondinelle riprenderanno gli allenamenti martedì pomeriggio per preparare la sfida di ritorno in campionato contro il Südtirol.

IL TABELLINO

BRESCIA - ROVATO 2-0

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini (Andrenacci); Garofalo (Muca), Papetti (Bonazza), Adorni (Mangraviti), Huard (Pace); Bisoli (C) (Labojko), Van de Looi (Viviani), Ndoj (Benali); Galazzi (Olzer), Moreo (Bianchi), Ayé (Nuamah). Allenatore: Aglietti.

ROVATO (3-4-2-1): Micheletti (Gavazzini); Fiorentino (Zanoni), Torri (Lini), Radici (Archetti F.); Bonardi, Gambarini (Muchetti), Zugno (Archetti A.), Roma (Kapllani); Bertuzzi, Faini (Maffeis), Vigani (Vitari). Allenatore: Rainieri.

RETI: 72′ Bianchi, 85′ Labojko.

ARBITRO: Bonanno.

ASSISTENTI: Giammarinaro; Rossi.

Fonte immagine: Brescia Calcio.