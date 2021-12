Il Brescia ritrova subito la vittoria: 2 a 0 contro la Spal

Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara il Brescia ritrova subito i 3 punti contro la Spal e scaccia le scorie della precedente sconfitta casalinga contro il Monza. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Giacomelli, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Saccenti.

La parola d’ordine della prima frazione di gioco è equilibrio: le squadre sostanzialmente si equivalgono per quanto riguarda i tiri ed il possesso palla, un dato che sarà favorevole alla formazione di casa a fine partita. Un possesso però sterile da parte della Spal, che manca di lucidità nella fase offensiva e sfiora il gol solo in una circostanza nel primo tempo, con Melchiorri, che conclude di testa ma è agile Joronen del Brescia a deviare. Il duplice fischio arriva e le squadre si trovano ancora sul punteggio di 0 a 0.

Nel corso della ripresa però sono gli uomini di mister Inzaghi ad imporre il loro gioco e lo dimostrano già al secondo minuto: Tramoni raccoglie l’assist di Leris ed insacca, portando così in vantaggio i suoi. La squadra continua però a macinare gioco ed il raddoppio non tarda ad arrivare con Bisoli, l’assist vincente è di Palacio, subentrato a Tramoni poco prima. Il 2 a 0 al 27’ del secondo tempo congela la partita e la Spal non impegna praticamente mai la difesa avversaria, confermandosi in un momento negativo e scivolando così verso la parte bassa della classifica.

Il Brescia invece rialza la testa dopo l’ultima sconfitta casalinga e dimostra di essere pressoché imbattibile fuori casa: 22 i punti in trasferta, 11 quelli conquistati in casa. La formazione di Inzaghi sale così a quota 33 punti, momentaneamente in seconda posizione ed in attesa del match tra Pisa e Lecce per decretare le posizioni altissime della classifica.

Domenica 19 dicembre la squadra tornerà in campo, questa volta al Rigamonti, contro il Cittadella, reduce da una vittoria casalinga contro l’Ascoli.