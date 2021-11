Il Brescia in trasferta a Parma: “Ci aspetta una partita difficile”

Il Brescia si prepara al turno infrasettimanale di questa serie B con un match difficile sul campo del Parma, ora lontano dalle prime posizioni di classifica ma con un organico in grado di risollevare il campionato. La squadra di mister Inzaghi arriva alla sfida dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro il Pisa, motivo per cui ci sarà una particolare voglia di mettere da parte questo risultato negativo centrando l’obiettivo dei tre punti. Il Brescia si trova al momento in seconda posizione, fino ad ora sono 27 i punti conquistati, frutto di 3 pareggi e 8 vittorie.

Mister Inzaghi, nella consueta conferenza pre-partita, ha sottolineato le insidie dietro alla sfida di domani, evidenziando come l’organico del Parma non meriti il posto in classifica che occupa al momento:

“Domani ci aspetta una partita difficile. Il Parma ha un organico importante che non rispecchia la classifica attuale e sono guidati da un grandissimo allenatore che non scopro certo io. Quando si perde c’è sempre voglia di tornare subito in campo e siamo felici di poterlo fare immediatamente con una bella partita. Questa serie B è difficilissima e basta guardare i risultati dell’ultima giornata per capirlo. Non esistono partite facili: l’Alessandria ha battuto la Cremonese, il Pordenone è andato a pareggiare contro il Frosinone, il Vicenza ha fatto bene a Crotone. Bisognerà lottare sempre e su tutti i campi.”