Brescia vs Genoa: i convocati di mister Gastaldello

Viglia di campionato per Bisoli e compagni che attendono il Genoa allo stadio “Rigamonti” per la delicatissima sfida valida per la 30ª giornata del campionato di Serie B. Reduci da tra pareggi consecutivi, le Rondinelle vogliono tornare alla vittoria che per abbandonare l’ultimo posto in classifica in coabitazione della Spal. La squadra allenata dall’ex campione del mondo Alberto Gilardino non è certo l’avversario migliore, ma il Brescia visto nelle ultime uscite è in crescita e voglioso di fare punti.

Questa la lista dei convocati di mister Gastaldello per la sfida contro il Genoa:

1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 5 Van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Rodriguez, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Adryan, 18 Jallow, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 23 Bjorkengren, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 29 Listkowski, 31 Scavone, 30 Pace, 32 Papetti.