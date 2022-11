Il futuro del Brescia Calcio si arricchisce di un nuovo capitolo: dal martedì 22 novembre, infatti, il Brescia Calcio è in vendita. A renderlo noto tramite un comunicato ufficiale inviato agli organi di stampa è stato Pierangelo Seri, Amministratore Giudiziario delle quote detenute dalla società “Iland Holding srl” all’interno della società “Eleonora Immobiliare S.p.A..

Nel comunicato, l’Amministratore Giudiziario Pierangelo Seri ha indicato le procedere da seguire per richiedere informazioni sulla cessione del Club. “Le richieste di contatto - si legge - dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata e dovranno indicare nell’oggetto della mail la dicitura “Acquisto società Brescia Calcio S.p.A. - richiesta di informazioni. Le mail inviate solo ad uno dei due indirizzi pec sopra indicati non verranno prese in considerazione. A seguito dell’invio della richiesta, i promissari acquirenti verranno contattati dall’Amministratore Giudiziario, Dott. Pierangelo Seri, che opererà informando e/o coinvolgendo la Società Brescia Holding S.p.A.”.

Gli indirizzi mail comunicati fanno riferimento all’Amministratore Giudiziario Pierangelo Seri (pierangelo.seri@odcecbrescia.it) e al Club biancoblù (bresciaholding@legalmail.it).

Ignaro del comunicato emesso sulla cessione del Club è l’ex Presidente Massimo Cellino che, come si apprende dal Bresciaoggi, pare non abbia gradito quanto accaduto. La vicenda avrà sicuramente nuovi risvolti prima del prossimo Consiglio di Amministrazione che si svolgerà nella mattinata di martedì 29 novembre, nel corso del quale saranno nuovamente al vaglio dei consiglieri le dimissioni dalla carica di Presidente di Massimo Cellino.

Fonte immagine: Brescia Calcio.