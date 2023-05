Breno, Cristian Soave sarà l’allenatore dei granata

Termina dopo una stagione il rapporto tra il Breno e il tecnico Cristian Soave. Arrivato la scorsa estate per guidare i granata dopo il “ciclo Tacchinardi”, il tecnico veneto ha guidato il Breno fino allo scontro play off perso contro il Seregno che è costato la retrocessione.

Di seguito il comunicato della società:

“Cristian Soave non sarà l’allenatore dell’US Breno nella stagione 2023-24. La società granata ringrazia Cristian per impegno e professionalità profusi, e gli augura le migliori fortune per il suo futuro professionale”.