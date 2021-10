Bedizzolese sconfitta nel derby contro il Prevalle in Eccellenza

Il derby bresciano tra Bedizzolese e Prevalle, valido per la sesta giornata del campionato Eccellenza, è finito con il punteggio di 1 a 0 per il Prevalle. La sfida, in programma allo stadio Siboni di Bedizzole, è iniziata alle ore 15.30 e l’arbitro dell’incontro è stato il signor Garbo, coadiuvato dagli assistenti Gatti e Mistrorigo.

Un primo tempo con luci e ombre per le due squadre, propositive ma nessuna formazione è stata in grado di impensierire davvero le difese avversarie. L’unico gol dell’incontro è arrivato durante la seconda frazione di gioco, al 37’ della ripresa: Bignotti del Prevalle insacca e porta i 3 punti alla squadra.

Dopo la vittoria esterna della settimana scorsa contro la Governolese, la Bedizzolese non riesce a dare continuità di risultato ed inciampa in una delle sfide più sentite di questo girone d’andata del campionato Eccellenza. Fino ad ora la stagione della Bedizzolese si caratterizza per alti e bassi continui, tra buone prestazioni e battute d’arresto condite da un gioco non all’altezza. L’esordio stagionale si era chiuso con una sconfitta contro il Rovato per 3 a 1, la settimana seguente stesso punteggio ma a parti invertite contro il Castiglione, poi di nuovo un doppio stop con un pareggio e una sconfitta.

La prossima settimana la squadra affronterà in casa il Valcalepio, reduce da una netta vittoria per 2 a 0 contro il Carpenedolo.