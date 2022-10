Cambio in panchina a Prevalle: Beccalossi è il nuovo allenatore

Attraverso un post sulla pagina facebook ufficiale, martedì sera il Prevalle ha comunicato l’esonero del mister Fabio Valotti. Arrivato alla società biancorossa nell’estate 2021, Valotti ha guidato il Prevalle al terzo posto nello scorso campionato di eccellenza raggiungendo anche la finale regionale per la promozione in Serie D sfumata al termine di una bellissima lotta vinta dalla Castanese.

I risultati deludenti di questa nuova stagione con 10 punti realizzati in nove partite (tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte) hanno fatto traballare la panchina fino alla decisone definitiva dell’esonero.

Non ha perso tempo il Prevalle che nel pomeriggio di mercoledì 27 ottobre, sempre attraverso la pagina facebook ufficiale, ha comunicato che il prescelto per svoltare una stagione sin qui negativa è Ennio Beccalossi. Allenatore molto esperto, Beccalossi era in attesa di una nuova panchina dopo aver vinto lo scorso campionato di Promozione proprio con l’Ospitaletto fatale a mister Valotti.

Di seguito il comunicato ufficiale del Prevalle.

“Il Presidente, il Direttivo della Polisportiva Prevalle ed il D.S. Corrado Danieli sono lieti di annunciare di aver affidato la guida tecnica della squadra di eccellenza al mister Ennio Beccalossi, al quale vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Il mister si avvarrà dello staff tecnico composto dal vice allenatore Alessandro Zini e del preparatore atletico Marco Moreni. A tutti rivolgiamo il nostro benvenuto ed auguriamo buon calcio”.

Sarà una strada subito in salita per mister Beccalossi che avrà pochi giorni a disposizione per preparare al meglio l’esordio in campionato di domenica 30 ottobre quando a Prevalle arriverà il Cast Brescia, una delle favorite alla vittoria finale.