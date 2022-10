Bari vs Brescia: i convocati di mister Clotet

Il Brescia torna in campo alle ore 14 al San Nicola di Bari per una sfida importante e difficile. Il Bari neo promosso, ma con l’ambizione di tornare presto in serie A, segue le rondinelle a sole tre lunghezze di distanza e spera nel supporto del pubblico per agganciarle in classifica. La squadra di Clotet, invece, vuole proseguire la striscia positiva per dare continuità ai risultati e al lavoro iniziato in estate. Gruppo quasi al completo per il Brescia che oltre all’infortunato Cistana dovrà rinunciare in extremis a Viviani e Jallow che hanno avuto un piccolo affaticamento muscolare e continueranno ad allenarsi a Torbole.

"Giocare contro 30mila persone ci deve solo motivare - è il commento di Pep Clotet in conferenza stampa pre-partita -. In estate tutti dicevano che il nostro mercato era insufficiente e questo per noi è motivo di orgoglio perché la società sa quel che fa. Noi sappiamo che l'obiettivo è prima di tutto la salvezza e tutti rimaniamo con i piedi per terra. A Bari giocheremo il nostro calcio".

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro il Bari.

1 Andrenacci, 2 Karacic, 3, Huard, 4 Adorni, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Garofalo, 21 Labojko, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 27 Olzer, 28 Benali, 32 Papetti.