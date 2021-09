3 gol 3 punti: lo Sporting Franciacorta vince contro la Casatese

Il Franciacorta vince la sua prima partita stagionale in serie D con il punteggio di 3 a 2 contro la Casatese. La squadra era impegnata in trasferta al Comunale di Casatenovo: 5 gol totali trasmettono bene il ritmo e l’intensità che hanno caratterizzato tutti i 90’ dell’incontro.

La partita inizia subito in salita per lo Sporting Franciacorta, costretto ad inseguire dopo 14’ di gioco: la Casatese passa in vantaggio con la rete di Recino. Poco dopo la mezz’ora di gioco però il risultato torna in parità grazie al rigore trasformato da De Angelis: le squadre vanno dunque a riposo con il punteggio di nuovo in parità, 1 a 1.

Al rientro sul terreno di gioco è lo Sporting a partire con maggior intensità: tra il 50’ e il 60’ sigla due reti, prima con Scaglia e poi con Mozzanica, portando il punteggio sul 3 a 1. Nei minuti finali è Sala che prova a riaprire la partita per la Casatese, sigla la rete del 3 a 2 ma ormai i giochi sono fatti: lo Sporting ottiene i primi 3 punti stagionali e si prepara nel migliore dei modi alla prossima sfida.

I ragazzi di mister Maspero torneranno in campo per la serie D domenica 3 ottobre: il fischio d’inizio è in programma alle 15 e gli avversari saranno un’altra compagine bresciana, il Desenzano Calvina, anch’esso reduce da una vittoria nell’ultima giornata.