Apre il nuovo superstore Migross: si cercano 25 persone da assumere subito

In cartellone c'è un vero e proprio Recruiting Day, già fissato per mercoledì 17 maggio a Lonato del Garda: l'iniziativa è dedicata alla selezione di nuovo personale per i due cash&carry Migross del Bresciano, non solo lo store di Lonato ma anche il nuovo punto vendita di Rovato, di prossima apertura. Il Recruiting Day è organizzato da e-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali.

Come candidarsi al Recruting Day

Durante la giornata saranno valutati sia profili con esperienza che al primo ingresso nel mondo del lavoro. Per partecipare al Recruiting Day del 17 maggio (in programma dalle 9.30 alle 16.30, ingresso da Via Molini) è richiesta l'iscrizione, che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 maggio, inviando la propria candidatura con curriculum vitae allegato all'indirizzo mail selezione.migross@e-workspa.it. Ai candidati che supereranno il processo di selezione verrà proposto un percorso di inserimento finalizzato all'assunzione, che prevede un periodo di prova di 3 mesi in somministrazione: il primo anno a tempo determinato e a seguire a tempo indeterminato.

Le posizioni aperte agli store Migross

Per il nuovo superstore cash&carry di Rovato si cercano figure addette ai reparti di gastronomia, macelleria, panetteria, pescheria e ortofrutta. Oltre al focus di selezione per i due cash&carry del Bresciano, durante il Recruting Day - 40 posizioni aperte per addetti di reparto e addetti ristorazione Bistrò (baristi, camerieri, aiuto-cuochi) - ci sarà occasione, per i candidati, di valutare anche le opportunità aperte da Migross anche nei punti vendita "classici" (ovvero supermercati tradizionali) di Sirmione e Castelnuovo del Garda.