Apre il nuovo maxi polo logistico: porterà 450 posti di lavoro

Investimento da 100 milioni di euro, 182mila metri quadrati di superficie di cui 112mila coperti, 450 posti di lavoro: sono i numeri del nuovo maxi polo logistico di Cortenuova del gruppo Md Spa, il più grande in Italia sul fronte discount che apre ufficialmente i battenti giovedì 28 aprile. La struttura ha la potenzialità di mobilitare più di 60 milioni di colli all'anno, e di servire in tutto oltre 220 punti vendita: i lavori si sono conclusi dopo due anni coinvolgendo una quarantina di aziende e più di 3mila lavoratori.

La storia (e i numeri) del marchio Md

Il marchio Md è uno dei più noti in Italia nel settore discount. Nel 2020 l'insegna ha realizzato 2,816 miliardi di euro di fatturato, con una crescita per il 2021 stimata in oltre il 10%. In tutto il territorio nazionale si contano circa 800 punti vendita, dove lavorano almeno 8mila dipendenti: il deposito di Cortenuova è l'ottavo in Italia e il terzo in Lombardia dopo quelli di Verdellino, ancora a Bergamo, e Mantova. Gli altri sono operativi a Gricignano di Aversa, Dittaino, Bitonto e Macomer.

La storia della società s'identifica con quella del suo fondatore, Patrizio Podini, nato a Bolzano e attivo nel mercato della Gdo (la Grande distribuzione organizzata) fin dagli anni Sessanta. Nel 1994 nasce Md Discount, che diventa di stazza nazionale nel 2013 con l'acquisizione della catena Ld Market (diffusa al Nord e di proprietà del Gruppo Lombardini).

Il nuovo maxi polo logistico

Come detto il nuovo polo logistico di Cortenuova servirà a rifornire più di 220 supermercati. Sarà qui che verrà trasferita anche la sede amministrativa, attualmente a Trezzo sull'Adda. Lo stabilimento è ad altissima tecnologia, con magazzino automatizzato che si sviluppa su un'altezza fuori terra di 30 metri e robot in azione per lo spostamento dei colli: operativi anche dei veicoli Lgv (Laser guided vehicles) con batterie al litio e punti di ricarica automatici. Il complesso si completa con una palazzina uffici di circa 2.150 metri quadrati. La progettazione è stata affidata allo Studio Domus di Bergamo, che ha previsto lo sviluppo del polo in unità distinta per tipologie di merce da stoccare.

Come funziona il magazzino

Per quanto riguarda l'automazione, il progetto è stato infine affidato alla System Logistic: si tratta di un magazzino intensivo di stoccaggio autoportante (Hbw) di circa 40mila posti pallet servito da 11 traloelevatori (alti 30 metri). Un sistema di movimentazione e smistamento pallet a monorotaia (anello Svl) composto da 19 navette collega il magazzino con le utenze di ingresso e uscita pallet. Completano la soluzione un sistema di picking costituito da rulliere a gravità, oltre ai citati veicoli laser guidati Lgv.