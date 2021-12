Basta pane e pizze: chiude storica forneria del centro

Era il lontano 1934 quando i coniugi Stefano e Rina Zilioli alzarono per la prima volta la serranda del negozio al civico 62 di via Trieste, in città. Ora, dopo 87 anni di attività, la famiglia ha deciso di dire basta.

Dalle inconfondibili, elegantissime, vetrine blu, ogni mattina esce un delizioso profumo di pane. Merito di Stefano e Rina Zilioli prima, e dei fratelli Barbara e Luciano poi, che nei giorni scorsi hanno annunciato la loro decisione di chiudere. Una scelta quasi obbligata, dice Barbara sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi: «Io e mio fratello Luciano siamo stanchi, non abbiamo figli e quindi non c'è continuità generazionale. È arrivato il momento di un po' di meritato riposo insieme a nostra madre, che ha lavorato con noi fino a pochissimi anni fa».

Il punto vendita non chiuderà, un panificio genovese ha infatti rilevato l'attività. La speranza della signora Barbara - che lavora nella forneria da quando ha 18 anni - è quella che venga mantenuto in funzione il laboratorio.