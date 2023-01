Comune di Brescia: orari e uffici della Polizia Locale

Il comando di Polizia Locale del Comune di Brescia si trova in Via Donegani 12. La struttura organizzativa del servizio si differenzia in diversi settori, ognuno con specifici compiti e responsabilità.

Servizi e uffici della Polizia Locale

Questi sono tutti i servizi e le articolazioni della Polizia Locale di Brescia.

Servizio amministrativo: Ufficio segreteria; Ufficio amministrativo; Ufficio gestione del personale; Nucleo informatico tecnologico; Ufficio audit e controllo gestione.

Sezione specialistica: Nucleo polizia giudiziaria; Nucleo operativo territoriale; Nucleo infortunistica stradale.

Sezione territoriale: Distaccamenti; Squadra ausiliari del traffico; Servizio sicurezza urbana; Ufficio educazione alla legalità; Ufficio sicurezza urbana; Nucleo polizia commerciale.

Sezione procedimenti sanzionatori: Nucleo procedimenti sanzionatori; Nucleo contenzioso e autotutele; Ufficio polizia amministrativa; Ufficio ingiunzioni e provvedimenti esecutivi.

Sezione comando: Nucleo centrale operativa; Ufficio corpo di guardia; Nucleo pianificazione servizi e gestione veicoli; Nucleo logistico; Ufficio studi e formazione; Nucleo protezione civile.

Servizio gestione del traffico: Ufficio provvedimenti viabilistici; Ufficio autorizzazioni; Ufficio segnaletica; Ufficio lavori stradali.

Cosa fare per contattare la Polizia Locale

Queste sono tutte le modalità per contattare i vari uffici di Polizia Locale a Brescia:

per richieste di intervento, la Centrale Operativa al numero 030 45001;

per richieste di appuntamento o di accesso agli atti, l’Ufficio Segreteria al numero 030 2978811 o via mail: polizialocale@comune.brescia.it;

per le attività di propria competenza (es. veicolo sequestrato, veicolo sottoposto a fermo amministrativo non fiscale, veicolo abbandonato, rinvenimento veicolo compendio di furto, revoca o sospensione della patente di guida-ritiro e consegna), gli orari e i dati di contatto sono indicati al link Ufficio Polizia Amministrativa;

per servizi indifferibili riguardanti la Polizia Giudiziaria, (es. ricezione di denunce querele): il Nucleo Polizia Giudiziaria al numero 030 2978814 oppure via mail a NPG.PolizaLocale@comune.brescia.it;

per servizi indifferibili riguardanti gli atti relativi ad incidenti stradali: l’Ufficio Infortunistica Stradale al numero 0302978828 oppure via mail: infortunistica.polizialocale@comune.brescia.it ;

per informazioni attinenti il procedimento sanzionatorio è attivo il call center ed il Il servizio di front office allo sportello nei seguenti orari: il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 al numero 030 2942130.

Polizia Locale: orari e contatti

Via Donegani 12 - 25126 Brescia

tel. 030/2978807 - fax 030/3771848

e-mail: polizialocale@comune.brescia.it

pec: polizialocale@pec.comune.brescia.it

Orario di apertura al pubblico della segreteria di settore: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 08.30 alle 12.00; mercoledì dalle 09.00 alle 17.30.