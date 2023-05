Taxi a Brescia: tutti i numeri utili

Al di là dei tassisti privati, è dal 1970 che il servizio Radio Taxi del Comune di Brescia è assicurato dalla Cooperativa Radio Taxi Brixia. Nei fatti è l'unica società operante sul territorio con funzioni di gestione e coordinamento del servizio pubblico in città: la società, costituita come cooperativa, attualmente conta un centinaio di soci, tutti operatori del servizio taxi (concessionari di licenza) del territorio cittadino. Il quartier generale si trova al Villaggio Sereno, con una vera centrale operativa in cui lavorano cinque dipendenti.

Come chiamare un taxi a Brescia

Niente di più facile che chiamare un taxi a Brescia: se siete in centro e ne vedete passare uno è sufficiente un cenno con la mano per farlo fermare immediatamente (ammesso che sia libero, ovviamente). Il numero di telefono di riferimento è invece lo 030 35111, attivo 24 ore su 24 da fisso o da mobile: basterà riferire all'operatore la via e il numero civico.

Mentre il sistema inizia la ricerca del primo taxi libero, sarà possibile inserire il proprio contatto nell'archivio del Radio Taxi, aumentando così la velocità di risposta della prossima chiamata: basterà premere il tasto 1 (come richiesto) nella fase di attesa.

Taxi via web, smartphone e app

E' possibile contattare un taxi anche con un sms, via web oppure tramite app. I messaggi possono essere inviati come sms o su WhatsApp al numero 366 6730000, indicando in ordine Brescia (spazio) indirizzo (spazio) e numero civico, senza inserire termini quali via, piazza, etc se non indispensabile. Un esempio: Brescia Rossetti Gabriele 3.

In ultimo si può tilizzare anche la app It Taxi, disponibile sia su sistemi iOs che Android: per richiedere il taxi è necessario registrarsi, seguendo le istruzioni, e poi inserire i dati richiesti. Ricordiamo che è possibile prenotare un taxi anche non nell'immediato, sempre al numero 030 35111, pagando un piccolo sovrapprezzo di 1,50 euro.

Tariffe taxi a Brescia (clicca per ingrandire)