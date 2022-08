Brescia: aperte le iscrizioni ai "Tempi per le Famiglie" per bimbi da 0 a 3 anni

Sono aperte le iscrizioni ai "Tempi per le Famiglie" comunali, servizio promosso dal Comune di Brescia e dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, residenti in città e che non usufruiscono di altri servizi per l'infanzia, accompagnati dai genitori o da altri familiari. Il "Tempo per le Famiglie", aperto alcuni giorni alla settimana, è un luogo di relazione e di confronto in cui i bambini giocano in ambienti dedicati e progettati secondo i loro interessi, dove è possibile esplorare, scoprire, incontrare coetanei, sperimentare l'autonomia e le relazioni con gli altri.

Gli adulti possono sostenere i bambini con la loro presenza, confrontarsi e condividere esperienze sul ruolo di genitore o di nonno. E' inoltre sempre presente un'educatrice che accoglie bambini e adulti, guida e propone il gioco, racconta storie, accompagna la crescita e facilita le relazioni. "E' l'occasione per costruire una rete familiare e sociale che consenta di non sentirsi soli di fronte al compito di crescere i figli", fa sapere il Comune in una nota.

I Tempi per le Famiglie comunali

Sono quattro i "Tempi per le Famiglie" comunali di Brescia. Nel dettaglio:

Formica (via Flero, 29 - tel. 030 3532159 - 335 1954247 - mail: tfformica@comune.brescia.it);

Bruco (via Sabbioneta, 14/A - adiacente scuola infanzia San Polo I - tel. 030 2300925 - 334 8363634 - mail: tfbruco@comune.brescia.it);

Libellula Verdeblu (viale Piave, 34 - tel. 338 4707170 - mail: tflibellula@comune.brescia.it);

Coccinella (via Simoni, 85 - tel. 030 3732227 - mail: tfcoccinella@comune.brescia.it).

Mercoledì 14 settembre (dalle 9.30 alle 11.30) è in programma un Open Day, occasione per incontrare il personale e visitare le strutture. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile visitare la pagina web dedicata, dove è presente anche un elenco dei "Tempi per le Famiglie" a gestione privata.

Tempo per le Famiglie: di cosa si tratta

Il Tempo per le Famiglie è un servizio promosso dal Comune di Brescia per i bambini da 0 a 3 anni accompagnati dai genitori o da altri familiari: è rivolto ai bambini residenti in città che non usufruiscono di altri servizi per l'infanzia, ma si accettano iscrizioni di bimbi non residenti purché frequentino accompagnati da un adulto residente. I frequentanti i "Tempi per le Famiglie" comunali sono tenuti al versamento di un contributo annuale che varia da Euro 60,00 ad Euro 100,00 in relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il periodo di apertura va da settembre a giugno. Per l’ottenimento della riduzione della tariffa in relazione alle diverse fasce ISEE, concessa soltanto ai residenti nel Comune di Brescia, sarà necessario presentare apposita richiesta presso l'ufficio iscrizioni del Settore Servizi per l'infanzia.