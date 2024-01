Gli studenti della Scuola Bottega in udienza da Papa Francesco

Una delegazione della Scuola Bottega di Brescia sarà ricevuta in udienza da Papa Francesco il prossimo 17 febbraio: nella sala Nervi del Vaticano saranno presenti la direttrice Anna Maria Gandolfi, alcuni docenti e una ventina di studenti in rappresentanza di tutti gli alunni dell’istituto e di tutte le 27 nazionalità oggi presenti a scuola. Al cospetto di Jorge Bergoglio sarà portata anche una statua raffigurante la Madonna del Melograno, commissionata dalla scuola e realizzata dall’artista Dino Coffani di Montichiari.

“Questo evento – fa sapere la Scuola Bottega in una nota con riferimento all’appuntamento del 17 febbraio – segna un capitolo significativo nella storia della nostra scuola, consolidando il legame speciale che la unisce al Vaticano. La scuola porterà la nuova scultura per farla benedire dal papa: con questo gesto si vuole rinnovare la tradizione e il gesto di Beppe Nava, affinché Papa Francesco dichiari la Madonna del Melograno amministratrice della Scuola Bottega, come a suo tempo fece Beppe Nava con Papa Giovanni Paolo II”.

La Scuola Bottega in Vaticano

Non è la prima volta che la Scuola Bottega fa tappa in Vaticano: l’istituto, ricordiamo, nasce nel 1978 da un’idea di Beppe Nava, con 7 ragazzi nel quartiere del Carmine. Nel 1984 lo stesso Beppe Nava venne accolto nella sala Nervi da Karol Wojtyla: nel 1986 una prima statua della Madonna del Melograno (poi non più ritrovata) fu benedetta e nominata amministratrice dallo stesso papa.

Nel 2019 un’altra delegazione della scuola bresciana venne accolta in udienza, stavolta da Jorge Bergoglio: i bresciani in trasferta portarono con sé una copia del libro “La curiosa storia della Scuola Bottega di Beppe artigiano”. È da quell’esperienza che è emersa la volontà di realizzare una nuova scultura della Madonna del Melograno: con l’annunciata benedizione la storia si ripete, più di quattro lustri dopo.