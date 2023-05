"Alcesti" di Euripide interpretata dagli studenti: è la Notte del Liceo Classico

In occasione della Notte nazionale del Liceo Classico, gli studenti del Liceo Enrico Fermi di Salò si cimenteranno nella rappresentazione della tragedia "Alcesti" di Euripide, una delle più affascinanti del teatro greco del V secolo a.C. Appuntamento venerdì 5 maggio dalle 20.30 nell'auditorium della scuola, ingresso libero. "In quest'opera, per certi versi singolare rispetto alle tragedie a noi pervenute - fanno sapere gli studenti del Fermi - Euripide affronta, per la prima volta nella letteratura occidentale, una profonda e intensa riflessione sulla donna e sul suo ruolo nella società attraverso i temi dell'amore, della morte e del sacrificio".

La Notte del Liceo Classico

La rappresentazione, come detto, fa parte del folto programma della nona edizione della Notte nazionale del Liceo Classico, che coinvolge gli studenti di 355 licei d'Italia (più 9 istituti stranieri). "L'evento è molto sentito - dicono ancora dal Fermi - e non solo perché si tratta di un modo alternativo e innovativo di fare scuola e veicolare i valori intramontabili del teatro antico, ma anche perché ci consente di immaginare una formazione di natura diversa, che si affianca in maniera proficua a quella tradizionale".

In trasferta a Siracusa

Anche i ragazzi del Fermi hanno lavorato a lungo, e per molti mesi, affascinati dalla bellezza del testo di Euripide: "Il bello non è solo nel momento della festa (o della rappresentazione, ndr) - continuano gli studenti - ma anche nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, un cammino di studio faticoso ma gratificante, un ambiente ludico in cui la cultura vuol dire gioia, condivisione, organizzazione, creatività". A fine maggio gli studenti del Fermi si recheranno infine a Siracusa, per partecipare al Festival del Teatro Antico: anche in Sicilia verrà messa in scena la loro "Alcesti". Tra le tante scuole che hanno aderito alla Notte c'è anche il Liceo Arnaldo di Brescia.