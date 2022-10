Erbusco: Kohlhaas, spettacolo di e con Marco Baliani

Kohlhaas spettacolo di e con Marco Baliani. Adattamento teatrale di Marco Baliani e Remo Rostagno, tratto dall'omonimo romanzo di Heinrich Wilhelm von Kleist. Il teatro di narrazione tocca con Kohlhaas uno dei suoi vertici. Marco Baliani pur rimanendo Marco Baliani, autore e attore insieme, riesce a rappresentare la storia con la maestria di decine di attori e la magia di una scena ricca e cangiante. E invece è sempre lui […]. Il risultato però è incanto, magia e gioia di esserci stati. Una rappresentazione straordinaria, dunque […], un work in progress alla prova di spettatori sempre diversi, anno dopo anno, in spazi teatrali e non, secondo un procedimento di crescita che appare come qualcosa di organico, come si formasse tra le mani un organismo vivente sempre più ricco e differenziato. Forse è anche questo il motivo per cui a ventidue anni dalla prima assoluta [oggi 32 anni!], Kohlhaas non mostra il minimo accenno di vecchiaia. Accolto sempre con gioia e recensito sempre con entusiasmo. È insomma un monologo eterno Giusy Randazzo teatro.it