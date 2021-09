Lograto: "Virtute e canoscenza. Dante Alighieri e la Commedia di sua vita"

Un percorso narrativo e letterario che racconta la vita di Dante, la sua personalità, gli aspetti meno noti della sua vicenda umana.



Un viaggio tra musica, immagini e parole dove narrazione biografica e passi della Commedia si alternano, l’immaginazione e l’esperienza umana si intrecciano.

Con Barbara Mino alla lettura, Piera Dadomo alla chitarra classica



L'evento si terrà giovedì 9 settembre alle ore 21.00 presso i Giardini di Villa Morando, via Calini, 9 a Lograto



In caso di maltempo si terrà al Teatro Comunale, via IV Novembre, 2



Per info e prenotazioni: Biblioteca di Lograto tel 030.9972698 - biblioteca@comune.lograto.bs.it

