Cazzago San Martino: rappresentazione teatrale "La Traviata" di Giuseppe Verdi

“La Traviata è probabilmente una delle opere più famose e più rappresentate del repertorio verdiano, ma di certo la più amata da mio padre, Giuseppe Castellini” La Traviata in versione integrale (in 3 atti) è proposta a Cazzago San Martino presso le Officine Meccaniche Castellini sabato 16 luglio alle ore 21 con ingresso libero (fino ad esaurimento dei posti). Organizzata con il patrocinio del Comune di Cazzago, lo spettacolo è un omaggio alla memoria del fondatore Giuseppe Castellini e della moglie Agnese, grandi estimatori dell’opera. Un’occasione importante anche per presentare la nuova e prestigiosa sede aziendale che, causa pandemia, non ha ancora avuto un’inaugurazione ufficiale. L’ Azienda ha quindi accolto con entusiasmo la proposta del M° Giuseppe Orizio sotto la cui direzione artistica e concertistica si svolgerà la serata: le musiche eseguite dall’ Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici e dal Coro dell’Opera di Bergamo.

Il ruolo di Violetta Valery è affidato al soprano bolognese Scilla Cristiano; il tenore Luigi Albani direttamente dal Teatro alla Scala sarà Alfredo Germont mentre il baritono Marzio Giossi sarà Giorgio Germont. Lo sfavillante spettacolo eseguito su libretto di Franco Maria Piave ed ambientato nella Parigi Fin de Siecle sarà messo in scena con la regia teatrale di Massimo Venturelli che ne ha curato sia le scene che i costumi; le coreografie del corpo di danza Aria d’Arte di Villa Carcina saranno a cura dalla maestra Roberta Botti . “Libiamo ne’ lieti calici”, “Un dì felice, eterea”, ”De’ miei bollenti spiriti”, “Pura siccome un angelo”, ”Addio del passato, bei sogni ridenti”, “Parigi, o cara”, “ Amami Alfredo” fino all’ultimo doloroso canto “ Gran Dio! Morir si giovane” : le famose romanze ed arie dell’opera La Traviata echeggeranno nell’ampia area verde antistante la ditta Castellini in un crescendo di patos e passione per raccontare ancora una volta l’amore combattuto e sfortunato della Violetta di Verdi o della Signora delle Camelie di dumasiana memoria.

Appuntamento dunque da segnare in agenda: Sabato 16 luglio ore 21 (in caso di pioggia si terrà il 17 luglio alla stessa ora) a Cazzago San Martino presso le Officine Meccaniche Castellini (in via privata Giuseppe Castellini 2) ad ingresso libero. Per info: 030/7256211 – 030/7256256