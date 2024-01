A coronamento di una lunga tournée nella provincia di Brescia, il gruppo teatrale “Gruppo Giovani 2000” calcherà il prestigioso palcoscenico del teatro cittadino “Dis_Play” portando in scena il musical “Hercules. Un vero eroe”.

In collaborazione con Cipiesse Produzioni, il gruppo Teatrale dell’Unità Pastorale di Rezzato farà il salto di qualità fra i professionisti, sbalordendo con la grinta e il talento che li contraddistingue il pubblico esigente di un palco che accoglie da sempre solo eccellenze e grandi artisti.

Ercole e tutti i personaggi prenderanno vita in un’esplosione di musiche, suoni e colori che sapranno condurre grandi e piccini in un viaggio ambientato nell’antica Grecia. Immersi nella leggenda, gli spettatori vivranno le imprese di un eroe la cui forza più grande risiede nel suo cuore. Diretto da Gisella Brunetti, l’appassionante musical sarà in scena domenica 21 gennaio alle ore 16.30 presso il “Dis_Play Brixia Forum” di Brescia in via Caprera 5.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita sui circuiti TicketOne e Viva Ticket.