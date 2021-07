Brescia, Barfly: presentazione del libro "L'Edera"

Barfly, il “Teatro fuori luogo”, propone domenica 4 luglio alle ore 17 la presentazione del libro “L’edera - per un’etica rampicante” all’Asterisco Libreria Bistrot in Contrada delle Bassiche 7. L’iniziativa organizzata da Teatro19 e LibereTrame, compagnia autonoma dal progetto “Compagnia dei ragazzi” di Teatro19. Tra gli autori del libro figurano Andrea Cramarossa e Federico Gobbi del Teatro delle Bambole, che saranno ospiti della rassegna con un laboratorio e uno spettacolo.



Gli autori hanno unificato riflessioni a ruota libera, aforismi, ma anche “esercizi”, vignette, dialoghi, grafismi di sapore futurista, tutto giocato sul filo di un’ironia che non potrebbe essere più “seria”, alla ricerca di una categoria, quella degli attori di teatro, che negli ultimi anni, anche a seguito delle trasformazioni che hanno colpito il settore dello spettacolo dal vivo, sembra avere perso sé stessa.





L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail all’indirizzo info@teatro19.com oppure telefonando al numero 3358007161.

