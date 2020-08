Brescia: Antigone, da Sofocle a Anouilh

Dal 27 al 30 Agosto all'Arena Parco Castelli (Bs) potrete assistere ad una magica e coinvolgente serata di Teatro. L'Antigone che vedrete non sarà una rappresentazione classica. É una storia di resilienza, di forza e dell’estremo coraggio della giovinezza.



Quanto l’amore per un fratello può cambiare il destino di un intero popolo? Venite a scoprirlo in questa coinvolgente storia senza tempo. Antigone ha una storia da raccontarvi, la sua, ma forse anche un po' la nostra.