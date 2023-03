Bottticino: spettacolo di danza flamenca "De Rerum Natura"

Nuovo e originale appuntamento con la Danza al Teatro Centro Lucia di Botticino, dove il 24 marzo alle ore 20:45 sarà presentato dalla Scuola di Danza “Il Contrattempo” lo spettacolo di danza flamenca "De Rerum Natura". Come vuole esprimere il titolo stesso, la tematica portante dello spettacolo, sarà il delicato, misterioso e tormentato rapporto tra uomo e natura: un corpo di ballo formato da venticinque danzatrici che si alterneranno in dodici coreografie ideate e dirette da Elisabetta Bracchi (danzatrice, insegnante e coreografa della Scuola di Danza “Il Contrattempo”), accompagnate da testi di Lucrezio, Lev Tolstoj, Margherita Hack, Erri De Luca, Dacia Maraini, Sofocle e arricchite da visuals originali di Carmelo Puglisi.

"Danzare è il nostro modo di vivere il sentimento panico della Natura, - sottolinea Elisabetta Bracchi, Direttrice Artistica dello spettacolo- mai smettendo di provare meraviglia e tenerezza per ciò che ci circonda, consapevoli della fragilità di tutte le creature", per questo “De Rerum Natura” non vedrà come protagonista solo la Danza in senso stretto, ma un insieme di elementi complementari tra loro che si riassumeranno in uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni.

