Convento di Lonato: social dinner di fine estate

Dopo il sold out dell'ultima edizione, eccovi la prossima CENA DI FINE ESTATE!



Tutto il brio delle nostre cene di socializzazione... ancora una volta sotto il cielo stellato! Hai voglia di conoscere nuove persone a tavola durante una deliziosa?



Tu porta il tuo buon umore, che alla compagnia ci pensiamo noi!



...vedrai che tra una portata e l'altra succede la magia: perfetti sconosciuti si trasformano in amici!

E finito di mangiare, parte la musica!

EVENTO ALL'APERTO - non è richiesto GREEN PASS



Scrivici su whatsapp al numero 353 310 8277 !



---PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA---



POSTI LIMITATI



L'EVENTO SI SVOLGE ANCHE IN CASO DI MALTEMPO



Tutto l’evento si svolge in piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, grazie anche alla vostra collaborazione durante l’evento.

