Tremosine, i sentieri dei sapori 2022: pescato

L’iniziativa vuole accompagnare i partecipanti alla scoperta del paesaggio di Tremosine sul Garda attraverso una facile escursione che li porterà all’incontro con un produttore locale, ogni volta diverso, che svelerà i segreti della propria azienda e dei propri prodotti. Dopo una breve visita, il produttore si unirà al gruppo e, insieme, giungerete ad un ristorante di Tremosine che ne esalterà i prodotti con pietanze speciali realizzate per l’occasione.

“I sentieri dei spaori” è una iniziativa ed un marchio di Pro Loco Tremosine.



Partenza 9.00 | Infopoint Pieve – Piazza G. Marconi, 1

Produttore | Pescatore Paghera Tullio

Ristorante | Ristorante Long Island



Menù

Tagliolini al coregone

Coregone alla griglia con verdure

Acqua, vino, caffè

Difficoltà

facile, 8 Km. Tutti i percorsi si svolgono su strade e sentieri non impegnativi.

Il percorso presenta un primo tratto ripido con alcune esposizioni, non adatto a chi soffre di vertigini. Le escursioni prevedono l’accompagnamento da parte di una guida abilitata. Vincenzo Dalò | Accompagnatore di Media Montagna | www.3mdiscovery.it iscritto con il n. 436 nell’elenco speciale degli Accompagnatori di Media Montagna del Collegio Guide Alpine della Lombardia. La guida parla italiano e inglese.

Equipaggiamento

Consigliate scarpe da trekking e abbigliamento comodo. Cani al guinzaglio, con museruola per specifiche razze. A tutti i partecipanti verrà omaggiata una bottiglia di acqua naturale offerta da Tavina.



La quota prevista per la partecipazione all’evento è pari ad € 30,00 comprensiva di escursione e pranzo.

Sconto con Tremosine Welcome Card € 2,00. L’escursione si svolgerà anche in caso di pioggia. In nessun caso sarà possibile il rimborso. Non sono possibili variazioni al menù.